سعر الدقيق والردة صباح اليوم الأحد عند التاجر في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الدقيق والردة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المحلية ولدى تاجر الجملة، استقرارا، وثبتت أسعار الردة وسجلت القيمة الشرائية للطن نحو 11,200 جنيهًا، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى نحو 16,700 جنيه.

كما شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، ويحرص موقع وجريدة الوفد متمثلين في قسم "الاقتصاد" على تقديم كافة المعلومات المستجدة لاسعار جميع السلع والعملات لاسيما أسعار الدقيق والردة، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على سعرهما في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

أسعار الدقيق والردة اليوم الأحد

شيكارة دقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 16,900 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 16,700 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,200 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن