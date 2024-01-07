البابا تواضروس: تشكيل لجنة تجمع شيوخ الأزهر والكنائس للدعوة للسلام بفلسطين (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة باعتبارها كبيرة المنطقة ورمانة الميزان.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ مصر تقدم المساعدات للإخوة الفلسطينيين كما أنها منفذ للمساعدات القادمة من كل أنحاء العالم.

ةوأوضح أنّ مصر لها دور سياسي على مستوى العالم، وثمة مشاورات تجري بين القيادة السياسية والمسؤولين في العالم وتناشد العالم من أجل السلام، معربا عن أمنيته بأن يتحقق السلام على الأرض.

وتابع: "اتفقنا على تشكيل لجنة تجمع شيوخ الأزهر والكنائس يكون لها صوت واحد للدعوة إلى السلام ونبذ العنف، وبدأنا في عمل بيان مشترك ونمارس أي عمل يساهم في تحقيق السلام على الأرض، فالسلام أمر مهم جدا للإنسان ودونه لا يعرف الإنسان أن يعيش".

المجازر في فلسطين سيقف أمامها التاريخ طويلا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المجازر في فلسطين التي شاهدها الجميع في الأسابيع الأخيرة تدمى لها القلب.

وأضاف خلال كلمته بقداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية: "لا نسمع أي استجابة إنسانية لما يحدث في فلسطين، ولذلك خصصنا شهر كيهك لنصلى من أجل أن يعطى الله الأُذن التي تستجيب".

وأشار إلى أن التاريخ سيقف طويلا أمام ما يحدث من مجازر في فلسطين، مؤكدًا أن الاحتلال تسبب في سقوط شهداء وضحايا ومجروحين وتدمير البيوت.