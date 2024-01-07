البابا تواضروس: تهنئة السيسي لنا في عيد الميلاد تزيد فرحتنا (فيديو)

دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى بداية العام الجديدة بالتفاؤل، مضيفًا أن عيد الميلاد هو أول أعياد السنة، وفكرة الميلاد وولادة طفل تمنح الفرحة لأي بيت وأسرة.

أضاف، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نحن في العيد نشعر بالأمل والتفاؤل والرجاء، وكلها مشاعر حلوة في بداية العيد الجديد".

أوضح أنهم يسعدون كثيرًا بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم عيد الميلاد، مؤكدًا أن التهنئة تكون مليئة بالمشاعر، ووجوده معهم يزيد فرحتهم.

تابع: "في مشاعر وطنية خالصة، هنأ الرئيس السيسي كل المصريين بالسنة الميلادية وعيد الميلاد، وكل مصر فرحة، وهي مناسبة سعيدة جدًا رغم الصراعات والحروب بما في ذلك الحرب الموجودة في فلسطين التي وُلد بها المسيح".

السيسي قاد مصر لتحقيق الإنجازات:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، إن هذه السنة تكللت بالانتخابات الرئاسية وبنجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون رئيسًا للفترة المقبلة.

أضاف البابا تواضروس، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد: "بدأ الرئيس هذا المشوار بقيادة مصر بالمشروعات والإنجازات وبناء الدولة، بهذه الصورة القوية منحه الشعب هذه الشهادة الفاضلة ليكمل المسيرة"، متابعًا: "نحن نصلي من أجله ومن أجل كل المسئولين أن يعطيهم الله النعمة والحكمة والمعونة، وأن يبارك في مسئولياتهم".

أوضح: "أعلم أن كل المسئولين في بلادنا على أعلى درجة من الأمانة والإخلاص والانتماء للوطن ومحبة تراب الوطن الغالي، وأعلم أنهم يحملون مسئولية عظيمة، فنحن لسنا دولة صغيرة، فمصر العظيمة بتاريخها العظيم وحضارتها الغنية، والمسئولون فيها يحملون مسئولية كبيرة، ولذلك يحتاجون دائمًا أن نصلي لهم".

أكد البابا تواضروس: "أقدم لكم الشكر والمحبة لتهنئتكم، هؤلاء الذين شرفونا في زيارة للمقر الباباوي، أو في البرقيات، ونصلي دائمًا أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعًا".