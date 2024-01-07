الداودي يبدأ زياراته لمطرانيات قنا للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد

بدأ اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ووفد من المسؤولين، اليوم الأحد، جولة على مطرانيات المحافظة لتقديم التهنئة بحلول ذكري ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وتضم محافظة قنا 4 مطرانيات في الشمال والجنوب.

زار المحافظ، مطرانية دشنا للأقباط الارثوذوكس، لتهنئة أقباط المطرانية وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، حيث كان في استقباله نيافة المطران تكلا مطران دشنا وتوابعها، والقمص بولس متري وكيل المطرانية وعدد من آباء كنيسة مارجرجس بدشنا.

وشارك في تقديم التهنئة كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وفضيلة الشيخ تاج الدين مدير عام منطقة قنا الازهرية ، عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية.

أكد المحافظ، حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال و التهنئة، تأكيدا على مشاعر الأخوة والوحدة الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كما أعرب المطران تكلا عن سعادته البالغة ، وشكره وتقديره لمحافظ قنا وأعضاء الوفد المرافق له ، لحرصهم علي تقديم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

وأكد المطران، أن الشعب المصرى تجمعه مشاعر المحبة والتآلف، و أن عيد الميلاد المجيد رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير مع نفسه وأسرته ومجتمعه ، من أجل صنع مستقبل أفضل لوطننا الذى نعيش فيه والإنسانية جميعها.