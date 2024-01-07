المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة ببدروم مستشفى الوراق: "عشان أعرف أتمم الجوازة"

تباشر الجهات المختصة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة داخل بدروم مستشفى الوراق المركزي وذلك بعد إلقاء القبض على والدة الرضيعة وخطيبها.

وكشفت التحقيقات عن هوية السيدة التي تخلصت من الجثة وأنها نتيجة عملية إجهاض من حمل سفاح، نتيجة علاقة غير شرعية.

ومن جانبها كلفت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة وفحص سجل الحضور، وتبين أن شابة دخلت إلى المستشفى رفقة والدتها ورصدتها الكاميرات ترددت بمفردها على بدروم المستشفى وأنها وراء التخلص من جثة الرضيعة التي تبين أنها جنين في الشهر السابع.

وأدلت الفتاة باعترافات تفصليلية أمام جهات التحقيق، موضحة أنها مخطوبة لابن عمتها، وتطورت علاقتهما لعلاقة آثمة، نتج عنها حملها سفاحا، وحاولت إخفاؤه ولم تخبر أحدا من العائلتين سوى خطيبها، ولعدم تمكنهما من إتمام الزواج سريعا، اكتشفت والدتها أمرها بعدما وصلت بحملها للشهر السابع، حيث أصيبت بتعب مفاجئ فاصطحبتها والدتها للمستشفى لتخضع للكشف الطبي إلا انها اجهضت الجنين.

وأضافت المتهمة أنها فوجئت بالجنين ميتا فحملته وتخلصت منه داخل بدروم المستشفى خشية افتضاح أمرها، وانصرفت مع والدتها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ابن عمتها لعلمه باجهاضها ومساعدتها في التخلص من الجنين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة رضيعة ببدروم مستشفى الوراق المركزي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفلة عارية مع وجود الحبل السرى بجوار حائط ببدروم المستشفى.