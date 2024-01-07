وزير الإسكان يهنئ البابا تواضروس الثاني والمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد
هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
كما هنأ الوزير، جموع المواطنين المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة، مؤكدا أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، من كل مصر، مسلمين ومسيحيين.
وأعرب "الجزار" عن تمنياته بأن يعيد الله هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- وزير الاسكان والمرافق
- احتفالات عيد الميلاد المجيد
- بطريرك الكرازة المرقسية
- الميلاد المجيد
- الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
- البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
- البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية
- الدكتور عاصم الجزار
- بابا تواضروس
- بابا تواضروس الثاني
- تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- عاصم الجزار وزير الإسكان
- وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات