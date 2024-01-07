الأحد 07 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يهنئ البابا تواضروس الثاني والمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وزير الإسكان
وزير الإسكان


هنأ الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما هنأ الوزير، جموع المواطنين المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة، مؤكدا أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، من كل مصر، مسلمين ومسيحيين.

وأعرب "الجزار" عن تمنياته بأن يعيد الله هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

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