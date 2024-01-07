تحذيرات شديدة من الأرصاد بشأن الطقس حتى نهاية الأسبوع

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد مع إنخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء نظرًا لأننا في فصل الشتاء.

تحذيرات شديدة من الارصاد

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

الطقس السائد دافي نهارًا

وتابعت، الطقس السائد دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن تكون الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

وذكرت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة غدًا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ونشاط للرياح أيضًاعلى فترات متقطعة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة البحرين

أما حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 11

كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة العظمى 22 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 23 والصغرى 14

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 14

طنطا العظمى 22 والصغرى 14

دمياط العظمى 22 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11