للأحفاد.. أجمل الأدعية إلى "الجد" المتوفى

هناك أدعية مأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم- للأموات بشكل عام، ويمكن الدعاء بالأدعية العامة للأموات، وفيما يأتي ذكر لبعض الأدعية المأثورة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- للميت:

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

(اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا).

(استغفروا لأخيكم).

اللهم إني أسألك في يوم عرفة أن تغفر لجدي ولجميع موتى المسلمين.

يا رب يا رحيم اغفر لجدي المتوفى، واصفح عنه وتجاوز.

يا أكرم الأكرمين بكرمك وجودك اغفر لجدي ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

يا خير من يستغاث به، نسألك بأن تغيث جدي في قبره بعفوك ورحمتك ورضاك عنه.

يا لطيف الطف بجدي وتب عليه هو وكل أموات المسلمين.

اللهم أكف جدي كل أهوال القبر. اللهم اجعل الجنة دار جدي وقراره.

اللهم اجعل منزلة جدي مع النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.