وفد منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين

نيابة عن فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، زار وفد المنطقة المكون من: الدكتور محمد محمود، مدير التعليم الإعدادي، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام وعظ الإسماعيليّة، ووفد من إدارة وعظ الإسماعيلية، وأعضاء بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيليّة؛ نيافة الأنبا أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة لقداسته وللأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.

وخلال الزيارة، نقل الوفد تهنئة وكيل الوزارة رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، مؤكدين على قوة ووحدة الشعب المصري، متمنيين دوام الأمن والسلام والمحبة لشعب مصرنا الحبيبة مسيحيين ومسلمين.