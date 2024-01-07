السعودية على رأس 4 منتخبات حافظت على لقب كأس آسيا

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز في قارة آسيا وهي بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا.

وتشهد النسخة الحالية من أمم أسيا مشاركة 10 منتخبات عربية وتنقعد آمال الجميع للتتويج باللقب والحفاظ عليه في المنطقة العربية بعد تتويج العنابي بالنسخة الماضية.

على مدار تاريخ كأس أمم آسيا، نجحت 4 منتخبات فقط في الحفاظ على اللقب وعناقه بشكل متتالي منهم منتخب السعودية بجانب اليابان وإيران وكوريا الجنوبية.

منتخبات حافظت على اللقب في كأس آسيا

أول من حافظ على لقب كأس أمم أسيا هو منتخب كوريا الجنوبية، بعدما حقق لقب نسخة 1956 وفي نسخة 1960.

المنتخب الإيراني كرر إنجاز كوريا الجنوبية بصورة أفضل بعدما حافظ على اللقب الآسيوي 3 مرات متتالية في 1968 و 1972 و 1976.

ويظفر المنتخب السعودي بلقبي 1984 و 1988 في انجاز كبير.

ويعتبر المنتخب الياباني هو آخر المنتخبات التي نالت اللقب في نسختين متتاليتين وذلك في 2000 و 2004.