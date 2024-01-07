التعدي على طالب جامعي بالإسماعيلية خلال ذهابه لأداء الامتحان

أقدم مجموعة من الشباب بمحافظة الإسماعيلية، بالتعدي على طالب بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، صباح السبت، خلال ذهابه إلى الامتحان، وأصابوه بطلق ناري وطعنه في أماكن متفرقة بالجسم، تم نقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن محافظة الإسماعيلية، إخطارا من قسم مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بوجود مصاب بطلق ناري وإحداث إصابات متفرقة بالجسد.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث، ودفع مرفق إسعاف الإسماعلية بسيارة إسعاف، ونقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.