حلمي طولان : الزمالك يحتاج ٥ صفقات جديدة وأتمنى عودة إمام عاشور

قال حمي طولان المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن الفارس الأبيض في حاجة إلي ٥ صفقات جديدة للفريق خلال المرحلة القادمة للعودة لمنصات التتويج من جديد بعد حل مشكلة فك القيد.

وأضاف طولان ، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " حمزة المثلوثي اللاعب الوحيد من ضمن المحترفين حاليا في نادي الزمالك الذي يستحق الاستمرار".

وتابع: " المثلوثي لاعب ذو إمكانيات مميزة مشيرا إلي أن الفريق في حاجة لاعبين جدد وضخ دماء جديدة للعودة للمنافسة على كافة البطولات.

طولان: حزنت على رحيل إمام عاشور عن الزمالك

واختتم: " حزنت على رحيل إمام عاشور من الزمالك لأنه لاعب له مستقبل كبير ومميز وحاليا من اللاعبين الذين أتمنى عودتهم للقلعة البيضاء هو إمام عاشور ".