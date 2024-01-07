"اللي ملعبش في الأهلي ملعبش كورة" رسالة نارية من أفشة لـ ميدو

وجه محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، رسالة نارية إلى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على خلفية تجديد عقد الأول مع القلعة الحمراء.

وكان ميدو، قد انتقد ما يتردد عن توقيع أفشة على بيان أثناء تجديد عقده مع الأهلي “ الأهلي أعلن تجديد عقد أفشة 3 مواسم قادمة، وما يقال إن اللاعب وقع على بياض 3 سنوات ولكن بقولكم الأهلي وضع أفشة في الفئة الثانية لرواتب اللاعبين وقصة توقيعه على بياض كلام محروق زمن توقيع أبوتريكة على بياض انتهى كان زمان يمشي، أتمنى يختفي وينتهي وميبقاش لبانة بتردد مع كل لاعب يجدد عقده”.

وقال أفشة، خلال تصريحات لبرناج الكابتن التليفزيوني" قال مفيش حاجة اسمها تجديد على بياض. أنا بقولك يا كابتن، أنا بالذات لو الأهلي لو عرض عليا 10 آلاف مرة عقد أن أنا أجدد على بياض، أنا هعمل كدة، ولو الأهلي عرض عليا كل يوم إني أجدد هعمل كده، أنا بحب الأهلي".

وأضاف: “اللي ملعبش في الأهلي ملعبش كورة، وأي حد هيدخل الأهلي هيعمل كل حاجة حلوة، هياخد أحسن بطولات، هيلعب في أحسن مكان، هيلبس أحسن لبس كل الناس هتعرفه”.

وعلق أحمد حسن، على رسالة أفشة إلى ميدو: «دي قاضية جديدة».