هدى زكريا تكشف تفاصيل تدريبها على الأسلحة خلال حرب 1967 (فيديو)

كشفت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، تفاصيل تدريبها على على ضرب المدافع والقنابل خلال حرب 1967، مؤكدة أن عند الضربة الأولى كانت طالبة اجتماع بالصف الأول، وعندها ذهبت وهي بعض صديقاتها للتدرب.

وأضافت، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفنانة صفاء أبو السعود كانت برفقتهم أثناء التدريب، ووقتها رجال الجيش ضحكوا على طلبهم وقالوا لهم تضربوا على التمريض، فقالت لهم: "لكننا الظهير المدني يا فندم لأن لدينا إحساس بالبدلة العسكرية"، مشيرة إلى أنها وقتها كانت ترتدي نظارة نظر.

التدريب استمر لمدة أسبوع

وأكدت أنها لم ولن تحارب ولكن نظرتها للبدلة الكاكي مثل المسيحي عندما يدخل للمدبح وينظر للأيقونة ويقول لها "أنا أحبك وفوجئ بأن الأيقونة نفسها تبادله نفس الحب".

وذكرت أنهن أصررن على التدريب بالأسلحة وبالفعل جرى تدريبهم على سلاح "كلاشينكوف"، والتدريب استمر لمدة أسبوع مع أحد الضباط وكان يدربهم على الطلقات الفارغة وآخر يوم حذرهم لأن الضرب سيكون بطلقات حقيقة، كما حذرهم من الضربات المباشرة لأنها تخرج كمية كبيرة من الذخيرة.

وأكدت أنها أجادت في تصويب 4 ضربات على الهدف، وقال لها الضابط: "أم 4 عيون جابت 4 أهداف".