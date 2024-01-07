شاهد.. نيمار يواصل التأهيل من إصابة الصليبي

واصل النجم البرازيلي نيمار جونيور التأهيل بعد إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها أثناء المشاركة في إحدى مباريات فريق الهلال السعودي بعد فترة قصيرة من الانضمام لصفوفه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرازيلي الدولي أثناء إجراء التدريبات في صالة التمارين الخاصة به، على أمل العودة للمشاركة في المباريات في أقرب فرصة.

وتعرض نيمار لإصابة الرباط الصليبي حرمته من استكمال موسم مع الهلال، حيث أكدت التقارير أن فترة غيابه لن تقل عن 10 أشهر، وهو ما يؤكد انتهاء موسمه مع الزعيم والذي لم يشارك فيه سوى مباريات قليلة.

4 مواجهات محتملة بين الهلال والاتحاد في 10 أيام

تعد مواجهة كلاسيكو الهلال والاتحاد هي الصدام الأقوى والأهم والأعرق في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث تمتلك مواجهات الفريقين طابعًا خاصًا لما تحمله من تاريخ طويل من الصراع بين الفريقين.

دائمًا ما تحمل مواجهات الهلال والاتحاد طابعًا خاصًا وينتظرها الجماهير في كل موسم، وذلك وفقًا للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها الفريقين ليس فقط على مستوى المملكة العربية بل والوطن العربي.

ومن المتوقع خوض الاتحاد والهلال 4 مواجهات خلال 10 أيام فقط ف بداية شهر مارس المقبل وذلك حال وصول الفريقين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ونهائي كأس السوبر السعودي.

وستكون مواجهات الهلال والاتحاد كالأتي :

1 مارس .. نهائي كأس السوبر السعودي

4 مارس .. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

7 مارس .. الجولة 22 من الدوري السعودي

11 مارس .. إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا