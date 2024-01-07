أنطوان بيل: تأخر انضمام أونانا لمنتخب الكاميرون مشابه لما حدث في ٨٦

يرى أنطوان بيل أسطورة حراسة المرمى لـ منتخب الكاميرون، أن موقف أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد وتأخير انضمامه لفريق بلاده مشابه لما حدث معه في السابق.

وقال بيل، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أعتقد أن بطولة إفريقيا ستكون عظيمة، لوجود العديد من اللاعبين المميزين في كل المنتخبات".

وأضاف: "على منتخب الكاميرون أن يكون قويا ويعرف أن المنافسة ليست سهلة"، وتابع: "البطولة بها ٢٤ فريقا، ومن الصعب في البداية تحديد من سيفوز باللقب".

وعن تأخير انضمام أونانا للمنتخب بسبب مشاركته مع مانشستر يونايتد: "لا يمكنني تقييم هذه الحالة، لأنني في بطولة ١٩٨٦ كنت أسافر بين مباريات البطولة للمشاركة مع مارسيليا وأعود، لكن الأمور مختلفة بالطبع".