رئيس جامعة الأقصر ووفد من قيادات الجامعة يزورون كنائس الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مساء السبت، وفدًا من قيادات الجامعة، خلال زيارة لكنائس الأقصر؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة لكنائس الطوائف الثلاث، الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، كل من: الاستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم محمدين، عميد كلية الآثار، والأستاذ الدكتور وليد عبد الله، المشرف على كلية التربية، والأستاذ جمال السيد، أمين عام الجامعة المساعد.

وزار رئيس الجامعة والوفد المرافق، كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، كما توجه الوفد إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له، الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، ثم اختتم رئيس الجامعة جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية؛ وكان في استقبالهم القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية؛ وسط أجواء يسودها المحبة.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقيادات الكنائس، ولشعب الكنيسة، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المناسبات تعكس وحدة شعب مصر، وأننا جميعًا شركاء في وطن واحد، وتجمعنا طموحات واحدة؛ لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل سوء، مؤكدًا أن هذه الأعياد هي فرصة متجددة؛ لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.