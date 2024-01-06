نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قُداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، قُداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحيِّ ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة العيد.

حرص نائب المحافظ على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها وتقديم التهنئة لأقباط الإسماعيلية.

مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.