إيقاف 171 طائرة بوينج بعد انفجار لوحة المقصورة أثناء الرحلة

أمرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) شركات الطيران بإيقاف بعض طائرات بوينج 737 ماكس 9 مؤقتًا لإجراء فحوصات السلامة بعد أن فقدت طائرة تابعة لشركة ألاسكا الجوية لوحة المقصورة خلال رحلة يوم الجمعة وعلى متنها حوالي 180 شخصًا. وتمكنت الطائرة، التي كانت في الخدمة منذ نوفمبر فقط، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، من الهبوط بأمان في مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون، حيث أقلعت. ولم تكن هناك إصابات خطيرة، على الرغم من أن قسم ألاسكا التابع لرابطة المضيفات قال إن العمال وصفوا تخفيف الضغط "المتفجّر" في المقصورة وأبلغوا عن إصابة مضيفة بجروح طفيفة.

وقال مايك ويتاكر، مدير إدارة الطيران الفيدرالية: "إن إدارة الطيران الفيدرالية تطلب إجراء عمليات تفتيش فورية لبعض طائرات بوينج 737 ماكس 9 قبل أن تتمكن من العودة إلى الطيران". "ستستمر السلامة في دفع عملية اتخاذ القرار لدينا بينما نساعد التحقيق الذي يجريه NTSB في رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282."

مباشرة بعد الحادث، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، بن مينيكوتشي، بيانا قال فيه إن الشركة ستوقف أسطولها المكون من 65 طائرة من طراز بوينج 737-9 عن الطيران لما تتوقع أن يكون بضعة أيام أثناء إجراء فحوصات السلامة. "لن تتم إعادة كل طائرة إلى الخدمة إلا بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الكاملة وفحوصات السلامة"، حسبما قال مينيكوتشي. ويوسع أمر إدارة الطيران الفيدرالية نطاق التحليق ليشمل "ما يقرب من 171 طائرة في جميع أنحاء العالم" التي تشغلها شركات الطيران الأمريكية أو في الأراضي الأمريكية.

وقال مينيكوتشي أيضًا إن المجلس الوطني لسلامة النقل يحقق في ما حدث للرحلة 1282 و"سندعم تحقيقاتهم بالكامل". وكانت الطائرة في طريقها إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا. وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن موقع FlightRadar24 أن الانفجار وقع على ارتفاع حوالي 16000 قدم. وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تمت مشاركتها مع رويترز ونيويورك تايمز، يمكن رؤية الركاب يجلسون بجوار الحفرة الواسعة والسماء المكشوفة بالكامل.

تم إيقاف طائرة بوينج 737 ماكس في السابق لمدة عامين تقريبًا بعد حوادث مميتة في عامي 2018 و2019. ولقي جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 189 شخصًا حتفهم في حادث تحطم عام 2018 في إندونيسيا، وتوفي 157 آخرون في حادث تحطم عام 2019 في إثيوبيا. وفي عام 2021، وافقت بوينغ على دفع 2.5 مليار دولار في تسوية مع وزارة العدل لتجنب الاتهامات الجنائية بشأن حوادث التحطم.