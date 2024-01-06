أمر قاضي المعارضات ببنها ،بتجديد حبس 5 أشقاء 45 يوما علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم ببتر يد جارهم سائق، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة، بقرية كفر مويس بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.

تجديد حبس 5 أشقاء لاتهامهم بالتعدي على جارهم وبتر" يده" خلال مشاجرة ببنها

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "محمد.ع"، 33 عاما، سائق ومقيم قرية كفر مويس التابعة لدائرة المركز، مصابا ببتر بالمعصم الشمال وجروح أخرى في الجسد "ادعاء تعدي".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها الى المستشفى وبسؤال المصاب "محمد ع"، 33 عاما، سائق ومقيم بذات العنوان، اتهم 5 أشقاء وهم "وليد.ي"، موظف على المعاش، و"عبد الله ي" 17 عاما عاطل، و"محمود.ي" 29عاما صاحب محل ملابس، و "أحمد ي"31 عاما، صاحب محل موبايلات، وإسلام ي"27 عاما، عامل، ومقيمين بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة واحدثوا إصابته، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، وأصيب 3 آخرين من المارة بشظايا طلق ناري.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهمين بمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في ارتكابهم الجريمة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كلب أنقذ حياته و إسورة مكتوب عليها اسم والدته ..القصة الكاملة للعثور علي طفل حديث الولادة بأرض فضاء بالقليوبية

كما شهدت إحدى قرى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية ، حيث تجردت سيدة من مشاعر الامومة ، والقت طفل حديث الولادة عمره يوم واحد، ملقى في أرض فضاء مجاورة لمسكنها.

وكشفت السيدة التي وجدت الرضيع بمشاركة أسرتها خلال بلاغها للأجهزة الأمنية في شبين القناطر، أنه في أثناء سيرها بأحد شوارع القرية المجاورة لمنزلها، وجدت كلب يشد ملاية بيضاء وبالتدقيق فيها وجدتها طفل حديث الولادة.

كما قالت خلال بلاغها؛ على الفور تم إنقاذ الطفل ووجدته ملفوف داخل ملاية زرقاء اللون ثم أخرى بيضاء ومدون في إسورة حول يده اسم والدته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل، وتم معاينة المكان وتحريز الإسورة المدون عليها اسم والدة الطفل.

وجرى نقله للوحدة الصحية بنوى التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتوقيع الكشف الطبي عليه وحجز بالحضانة وتقديم الرعاية الصحية والطبية له.

ومن جانبها، أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول لأهلية، الطفل.

و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وفي يده إسورة بها اسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل، وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يده إسورة مكتوب عليها اسم والدته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وإيداعه حضانة الوحدة الصحية بنوى لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة له.