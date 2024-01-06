انفجار أنبوبة غاز داخل عقار بعين شمس ينتهي بإصابة شخصين

شهدت منطقة عين شمس، إصابة شخصين إثر انهيار جزئى داخل عقار بسبب إنفجار أسطوانة غاز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث انهيار جزئى داخل عقار بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس مساء اليوم السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى انفجار اسطوانة غاز بالطابق الرابع داخل شقة ما أسفر عن تصدع فى المبنى وانهيار أجزاء منه وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى محيط الواقعة ويقوم رجال الشرطة والحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.