إسورة بيده مكتوب عليها اسم والدته .. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بأرض فضاء بالقليوبية

عثر أحد أهالي قرية الحزاينية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديث الولادة ملقى في أرض فضاء، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حول يده إسورة مكتوب عليها اسم والدته ..تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بأرض فضاء بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وفي يده إسورة بها اسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل، وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يده إسورة مكتوب عليها اسم والدته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وإيداعه حضانة الوحدة الصحية بنوى لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة له.

العثور على جثمان مسن في ترعة بالمنوفية

كما عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية على جثمان مسن اختفى في ظروف غامضة منذ أيام، داخل ترعة دائرة مركز تلا، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود البلاغ بالعثور على جثمان مسن، كان قد أُبلغ باختفائه خلال الأيام السابقة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث.

وتبين من التحريات؛ أن هناك شبهة جنائية في الواقعة بعد العثور على جثة صبحي طعيمة المقيم بقرية البندارية التابعة للمركز وذلك بعد العثور على المجنى عليه في ترعة تابعة للمركز وعليها حجارة.

ونقلت الجهات الأمنية الجثمان لمستشفى تلا العام تحت تصرف جهات التحقيق، ومن المنتظر أن يتم تحويل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم التعليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.