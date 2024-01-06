الشباب السعودي يطلب ضم محمد الكويكبي من الاتفاق

قدمت إدارة نادي الشباب السعودي عرضًا للحصول على خدمات اللاعب محمد الكويكبي لاعب الاتفاق ضمن خطة الليوث لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم أن نادي الشباب تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب محمد الكويكبي لمدة ثلاث سنوات، وأن نادي الاتفاق لا يمانع بشرط الحصول على خدمات اللاعب حسين صبياني ظهير الشباب.

كما أشارت التقارير إلى أن الصفقة قد تشمل لاعبين آخرين حال تمت بشكل نهائي بين الطرفين.

النصر أكثر الفرق تمريرًا للكرة في الدوري السعودي

تفوق فريق النصر السعودي على جميع أندية دوري روشن في قائمة ترتيب أكثر الفرق تمريرًا للكرة في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2023 – 2024.

ووفقًا لحساب دوري روشن السعودي تصدر النصر قائمة الفرق الأكثر تمريرًا للكرة بالدوري وجاء الترتيب كالأتي:

1 - النصر بـ 10517 تمريرة

2 - الهلال بـ 10380 تمريرة

3 - الاتحاد بـ 9502 تمريرة

4 - التعاون بـ 8948 تمريرة

5 - الأهلي بـ 8731 تمريرة