المسلمون يهنئون المسيحيين فى سوهاج بعيد الميلاد

استقبل المسيحيون فى دور العبادة ودور المناسبات والدواوير إخوانهم المسلمين ، الذين جاءوا لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد .

وعبر القمص عازر فهمى كاهن كنيسة العذراء بالعسيرات عن سعادته بهذه العادة الطيبة التى بدأت منذ عشرات السنين فى رسالة واضحة للعالم أجمع بأن سكان مصر شعارهم الدائم "الدين لله والوطن للجميع" .

وأكد النائب عبدالحكيم العش، بأن المصريين جميعا احتفلوا بالعيد ضامنين متضامنين فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشاد الحاج حمدى محمود والمعلم سمير حبيب بروح المحبة الواضحة بين سكان الوطن فى جميع المناسبات الخاصة سواءً بالمسلمين أو المسيحيين .