رئيس إنستجرام يعتذر عن خلاصات Threads التافهة

سواء كنت تستخدم Threads بشكل نشط أم لا، ربما لاحظت - بفضل دمجها في خلاصة Instagram - تحولًا غير متوقع في أنواع المنشورات التي أوصت بها المنصة خلال الأسابيع القليلة الماضية. في أحسن الأحوال، قد ترى الكثير من المحتوى الذي لا يهمك على الإطلاق، أو طعم المشاركة على غرار Copypasta. في أسوأ الأحوال؟ مجموعة كبيرة من خطاب الكراهية. في مقطع فيديو قصير تمت مشاركته يوم الجمعة ردًا على سؤال "اسألني أي شيء"، اعتذر آدم موسيري، رئيس Instagram، عن انتشار "التوصيات منخفضة الجودة" على Threads، وقال إن الفريق يعمل على حل المشكلة.

قال موسيري: "نريد أن يتمتع الأشخاص بتجربة إيجابية في Threads، وقد واجهنا بالفعل بعض المشكلات خلال الأسابيع القليلة الماضية فيما يتعلق بالتوصيات منخفضة الجودة، وهي أشياء لا تنتهك تمامًا إرشادات المجتمع الخاصة بنا - وهذا هو المكان الذي نحن نزيل المحتوى بالكامل - ولكننا نصل إلى هذا الخط نوعًا ما. نحن نعمل على تحسينه. يجب إصلاح الكثير منها في هذه المرحلة." ويواصل قائلاً إنه على الرغم من أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، إلا أنه يمكن للمستخدمين "أن يتوقعوا أن يتحسن الأمر كثيرًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. مرة أخرى، أعتذر”.

في حين أن المواضيع شعرت بالفعل بأنها مزدحمة بالمشاركات التي تهدف إلى تحفيز المشاركة حيث يحاول المستخدمون الجدد إنشاء متابعين على الموقع الاجتماعي الناشئ، فقد اتخذت الأمور منعطفًا أكثر قتامة بشكل ملحوظ مؤخرًا. فجأة، يبدو أن ragbait هو في المقدمة والوسط. اشتكى المستخدمون من أنه يُقترح عليهم قدرًا مثيرًا للقلق من المحتوى الذي يحض على الكراهية، لا سيما المنشورات التي تنطوي على رهاب المتحولين جنسيًا بشكل صريح. لقد تسللت إلى خلاصاتي الخاصة، بما يكفي لأشعر وكأنني قمت بكتم عدد أكبر من الحسابات في الأسبوعين الأخيرين أو نحو ذلك مما قمت به سابقًا خلال ستة أشهر على Threads.

طلبت إنجادجيت من ميتا توضيحًا حول ما إذا كانت التحسينات التي ذكرها موسيري ستعالج على وجه التحديد رهاب التحول الجنسي والأشكال الأخرى من خطاب الكراهية. ردًا على ذلك، كرر متحدث باسم تعليقات موسري وقال: "بالإضافة إلى إزالة المحتوى الذي ينتهك إرشادات مجتمعنا، نحن ندرك أن بعض المستخدمين يرون هذا النوع من المحتوى المتكرر منخفض الجودة الذي قد لا يهتمون به، ونحن "نحن نتخذ خطوات لمعالجتها."