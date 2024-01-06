الأقباط بالفيوم يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

احتفل الأقباط بمحافظة الفيوم، بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم السبت، وأقيم قداس العيد، بكل كنائس المحافظة، وحضر لفيف من المسؤولين والقيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، والأشخاص العامة، قداس العيد، للتهنئة بالعيد.

وحضر قداس العيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، واللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، ونواب البرلمان، والقيادات الجامعية، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والصحفيين والإعلاميين، ورجال الأوقاف، والأزهر، وعدد من الكيانات الشعبية، والشخصيات العامة.

أقيم القداس، تحت رعاية نيافة الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، واستقبل الضيوف، كل من القمص بيشوي حلمي، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، والقمص مينا ميخائيل، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، ووكيل عام مطرانية الفيوم، والقمص بولا عطية، كاهن كنيسة مارجرجس بالفيوم، ووكيل مساعد مطرانية الفيوم، والقمص صليب توفيق، راعي الكنيسة، ولفيف من القسوس والقمامصة بالكنيسة.

حدث ميلاد المسيح

وألقى القمص بولا عطية، كلمة ترحيب بالمحافظ والقيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، ونواب البرلمان، وجميع الحضور، نيابة عن نيافة الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، وتحدث القمص أنطونيوس إسحاق، عن حدث ميلاد السيد المسيح، في هذه المناسبة، وأنه جاء إلى العالم من أجل السلام، وأعرب عن تمنياته بالسلام لشعب غزة والفلسطينيين، وأن ينعم الله بالسلام عليهم وأن يتوقف أعمال تهجيرهم، وأن يعم السلام على كل شعوب العالم.

ومن جانبه، ألقى محافظ الفيوم، كلمة خلال القداس، قدم خلالها التهنئة للأقباط بالعيد، وطلب منهم أن يفرحوا بالعيد لأنه يأتي من العام للآخر، وأن يتذكروا في الصلاة دائما من أجل الشعب الفلسطيني، وأن ينعم الله بالسلام عليهم وعلى كل شعوب العالم، معربا عن تمنياته لمصر أن تمر من أزمتها، وتكون في أفضل حال، وأن العيد يكون مفرحا بتلاحم أبناء الشعب المصري المسلمين والمسيحيين في كل عيد.

وقد حضر الاحتفال فى كنيسة مار جرجس محمد مختار نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم وابراهيم عبد الباقى السكرتير العام للوفد بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب وميشيل ميلاد سكرتير مساعد لجنة الوفد بالفيوم.

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