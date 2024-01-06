بشري من أمين الصندوق لجماهير الزمالك

قبل فتح باب القيد

زف الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك بشري للجماهير البيضاء حيث أكد فى تصريح خاص للوفد أن أزمة القيد فى طريقها للانتهاء خلال الأيام المقبله بعد المجهود المبذول من أجل الوصول إلى إتفاق مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي مشيرا إلى أن شهر يناير سيكون حاسم لعدد من الملفات المهمه رغم الصعوبات التى تواجهنا.

وعلمت بوابة الوفد أن مجلسن الإدارة نجح في تدبير المبلغ الذي سيتم إرساله إلى النادى البرتغالى يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا للحصول على خطاب من لشبونة يؤكد إنتهاء الأزمة لإرساله إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لفك أزمة القيد تمهيدا لإعلان الصفقات الجديده لدعم صفوف الأبيض فى فترة الانتقالات الشتويه.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .