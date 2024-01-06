مصرع طفلين شقيقين وإصابة والدتهما في حريق منزل بقرية هوارة عدلان بالفيوم

لقي طفلين بالفيوم مصرعهما وأصيبت والدتهم بحروق متفرقه بالجسم في حريق شب بمنزل أسرتهما بمنطقة الكوشة بقرية هوارة عدلان بمركز بالفيوم، تم نقل الجثتين والمصابة، الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم إخطارا بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الكوشة، بقرية هوارة عدلان، ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، وتبين مصرع طفلين وإصابة والدتهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصابة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مجازاة الموجهين

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق قررت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مجازاة المسئولين عن امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي، وعددهم 4 موجهين ، بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك لعدم الإلتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات. بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود خطأ فى اختبار التربية الفنية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024/2023م، كما يلي، «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج......

وقد قررت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة الموضوع للتحقيق فوراً، وذلك لأن هرم سقارة ليس من المعالم السياحية لمحافظة الفيوم والذى اسفر نتيجته عن مجازاة الموجهين الاربعة بالخصم ثلاث ايام من رواتبهم>

وفى وقت سابق امس كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد قررت إحالة المسئولين عن وضع امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي إلى التحقيق، وذلك بعد ارتكابهم خطأ بكتابة ان هرم سقارة تابع لمحافظة الفيوم، وهو يتبع محافظة الجيزة وذلك سؤال التعبير الفني، و ذكر السؤال إن هرم سقار أحد أبرز الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، مُطالبًا الطلاب بالتعبير بالرسم في تكوين فني مترابط عن الهرم.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالفيوم أنه تقرر إحالة المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق، مُشددةً على إنّها أصدرت قرارًا بمراعاة التصحيح في هذه الجزئية.

وكانت جاءت الفقرة التي تضمنت الخطأ كالآتي: «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج، والسواقي، ووادي الريان ذات الطبيعة الساحر، وبحيرة قارون، والمراكب الشراعية، والقرى الريفية، حيث المساحات الخضراء والنخيل وأبراج الحمام، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملؤه البهجة».

وجاء السؤال، عبر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدًأ على حركة الأشخاص مستخدمًا الألوان المناسبة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى سخرية كبيرة من من المسئول عن وضع هذا السؤال وانه جاهل ولايعرف تاريخ ولا جغرافي