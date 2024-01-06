السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تكشف طريقة يتجسس بها الاحتلال على حركاتهم

المقاومة وجنود الاحتلال
المقاومة وجنود الاحتلال

كشف مصدر في أمن المقاومة بغزة، طريقة جديدة تتجسس بها إسرائيل بعد الضربات الموجعة التي سددتها كتائب المقاومة لها، من خلال شرائح تستخدم على الهواتف.
قالت المقاومة في بيان لها: "قيادة أمن المقاومة تمكنت من كشف طريقة جديدة يتواصل بها جهاز الشاباك مع عملائه في غزة، حيث استخدم الاحتلال هذه التقنية الجديدة بعد ضربات أمنية موجعة نفذتها المقاومة".
وأضافت: أن التقنية تحاول التغطية على العميل أثناء استخدامه جهاز الاتصال حيث لا يسجل الجهاز أي علامات أو دلائل اتصال سابق مع الضابط الإسرائيلي في حال تم ضبط الجهاز.

والتقنية الجديدة عبارة عن شريحة تشبه شريحة الجوال تستخدم لمرة واحدة في جهاز الجوال، ثم يتم إتلافها بعد برمجتها على الجهاز، وبذلك يصبح الجهاز جاهزا للاستخدام وتلقي اتصالات الضباط بدون وجود أي شريحة بداخله، وتتميز التقنية بأنها لا تثير الشك في حال وقوع الهاتف في يد أي شخص غير العميل، ولكن المقاومة نجحت في اكتشاف ذلك.

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