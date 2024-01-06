السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشيلسي يضرب بريستون برباعية ويتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

مباراة تشيلسي و بريستون
مباراة تشيلسي و بريستون

حقق فريق تشيلسي فوزًا عريضًا على بريستون برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

بدأ تشيلسي المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرم: بيتروفيتش.

الدفاع: جوستو، جيلكريست، ديساسي، كولويل.

الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، مودريك.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، بالمر، أرماندو بروخا.

افتتح أرماندو بروخا مهرجان أهداف تشيلسي في المباراة عند الدقيقة 58، ثم أضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم وقع رحيم سترلينج على الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يختتم إنزو فرنانديز مهرجان أهداف البلوز في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار يحقق فريق تشيلسي الفوز الثالث تواليا في كل البطولات، ويحسم البلوز بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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