السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة أراندينا، المقررة على ملعب "أراندينا دي ديارو" في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وفضل أنشيلوتي لاعبي ريال مدريد الأساسيين بهدف إراحتهم في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية.

تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران جارسيا - ناتشو - كاريو - تويباس.

خط الوسط: سيبايوس - كامافينجا - نيكو باز.

خط الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو.

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