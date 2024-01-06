محافظ الأقصر يزور كنائس الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يرافقه اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر شارع كورنيش النيل، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

وتوجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

وتقدم محافظ الأقصر، بالتهنئة لقيادات الطوائف المسيحية ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.