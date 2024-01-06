العشرى : أنهيت مع مصيلحى خارطة طريق يناير ولاعبى الاتحاد لديهم طموح بكأس الرابطة

قال الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للوفد " لقد أجتمعت مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ووضعنا خارطة طريق الفريق الاخضر خلال الفترة القادمة خاصة صفقات يناير التى سيتم الاعلان عنها تباعا من خلال الصفحة الرسمية للنادى "

وأضاف العشرى بأن الاسماء التى يتم تداولها سواء بالانضمام للفريق او الرحيل عنه ما هى الا تكهنات من قبل مروجيها مؤكدا أنه لا مجال للإستغناء عن هداف الفريق مابولولو خلال يناير وان كان من الممكن هذا خلال الميركاتو الصيفى خاصة وأنه من الركائز الاساسية بالفريق

وتابع العشرى بأن الخطة التى وضعها لإدارة الفريق وعرضها على مصيلحى منذ أول يوم لتوليه مهام الفريق تسير بنفس الجدول الزمنى وبنفس التوقعات سواء بالنسبة للاعبين او النتائج

كما أشار الا انه يضع فى مقدمة اولوياته حاليا حصد أكبر عدد من النقاط بالدورى وعدم إهدارها حتى لا يقع الفريق فى حسابات التباديل والتوافيق مع نهاية الدورى خاصة قبل مواجهات الفرق ذات الميزانيات الضخمة مشيرا الى أن رئيس نادى الاتحاد يوفر كل الامكانيات التى يحتاجها الفريق دون تأخير

وطالب العشرى جماهير زعيم الثغر بضرورة الاصطفاف على قلب نادى الاتحاد دون تقسيم وهو ما يميز الجماهير العاشقة للكيان منذ زمن

وأختتم المدير الفنى لزعيم الثغر تصريحاته مؤكدا على أنه وجهازه الفنى واللاعبين لديهم طموح فى كأس الرابطة

يذكر أن فريق الاتحاد يواجه فريق فيوتشر غدا الاثنين فى الخامسة مساءا فى إطار دور ال١٦ ببطولة كأس الرابطة بستاد القاهرة



