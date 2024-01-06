هندرسون يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي

يرغب النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب نادي الاتفاق السعودي في العودة إلى مسابقة البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الاتفاق في الصيف الماضي، كحال عدد كبير من نجوم أوروبا.

وكشف ماتهيجيس الصحفي الموثوق فيه في اخبار الانتقالات بصحيفة ديلي ميل البريطانية، عن طلب جوردان هندرسون لاعب نادي الاتفاق، العودة إلى مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

وكتب الصحفي الموثوق ماتهيجيس عبر حسابه X:" جوردان هندرسون يائس في الوقت الحالي، ولديه رغبة كبيرة في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في خطوة ستكلفه الملايين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في حال إتمام الاتفاق مع نادي جديد".

وأضاف" كافح قائد ليفربول السابق، من أجل الاستقرار في المملكة العربية السعودية بعد توقيع عقد بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكنه يائس في الوقت الحالي ويرغب في العودة إلى مسابقة الدوري الإنجليزي في يناير الجاري من جديد بشكل طبيعي".

وخاض جوردان هندرسون هذا الموسم مع نادي الاتفاق 17 مباراة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، ساهم في صناعة 4 أهداف ولم ينجح في تسجيل أي هدف.