كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة، وتوالت النيابة التحقيق .

القبض على قائد سيارة متهم بأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة وبالوعات الصرف

كما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة وبالوعات الصرف الصحي في أسوان.

كانت معلومات قد أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث أسوان عن قيام عدد من الأشخاص بحيازة وسرقة بالوعات الصرف الصحي وأعمدة مخصصة للميادين العامة فى محافظة أسوان.

وعقب تقنين الاجراءات القى القبض صاحب مخزن و4 آخرين بحوزتهم أعمدة ديكورية من الزهر كانت مخصصة للحدائق وكذا أغطية غرف ومطابق بالوعات للصرف الصحى المسروقة من الشوارع داخل أحد مخازن الخردة بمنطقة جبلية بالمدينة الصناعية بمركز أسوان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

العثور علي طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء بشبين القناطر

وفي واقعة أخري ، عثر أحد أهالي قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بلاغاً من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وعلي يداه اسوره بها إسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه اسوره مكتوب عليها اسم والدته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.