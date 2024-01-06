عيادات متنقلة أمام كنائس البحيرة بالتزامن معإحتفالات عيد الميلاد

قامت مديرية الصحة بالبحيرة ، بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، إدارة الرعاية الأساسية وادارة القوافل الطبية العلاجية وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بتنظيم تواجد عيادات متنقلة مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر .

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السيسى مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتورة خلود الظايط منسق القوافل الطبية العلاجية ، والدكتور محمد الصعيدي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وتم تمركز العيادات أمام الكنائس فى عدة مراكز منذ السادسة من مساء اليوم وحتى السابعة مساء الغد ، لتؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع ، حيث يتواجد بها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، وتم تزويدها بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، ويتم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان .

وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة بالعيادات ، كما سيتم عمل توعية صحية من خلال فرق التواصل المجتمعي وكذلك تواجد لفرق المبادرات الرئاسية المختلفة.