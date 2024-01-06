السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

من كاتدرائية ميلاد المسيح..

الرئيس السيسي: أتمنى من الله أن يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتمنى من الله أن يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم أجمع.

عيد الميلاد المجيد

وأوضح السيسي، أنه منذ 2020 العالم يمر بأزمات وظروف صعبة جدًا، مشددًا على أنه يتمنى الأزمة الكبيرة التي نعيشها الآن في المنطقة أن تنتهي، مضيفًا: "أنا جاي أشارككم فرحتكم".

ويتمنى أن يكون هذا العام سعيد ونتجاوز كافة الأزمات التي يعيشها العالم، مؤكدًا أنه يتمنى أن لا تزيد تلك الأزمات.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للأقباط المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 قال الرئيس السيسي في برقية التهنئة: الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 تابع الرئيس السيسي، في البرقية التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي يعرب عن أمنياته للمصريين بالخارج بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

مواد متعلقة

الغرف السياحية: الحد الأدنى لأسعار الحج هذا العام 195 ألفًا

نائب وزير خارجية أمريكا السابق: السباق الانتخابي سيكون محتدمًا.. لن يكون كالمعتاد

مدربة يوجا: الابتعاد عن الهواتف المحمولة قبل النوم بساعة ونصف شئ ضروري

ما المقصود بـ "تسبحة كيهك"؟ .. متخصص بالشأن الكنائسي يوضح (فيديو)

الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يحتجز مجموعة من الزملاء في غلاف غزة

مدبولي: ندرس آليات جديدة لدعم المواطنين لتخفيف آثار الأزمات عليهم

مدبولي: الأزمات العالمية ضغط على الاقتصاد وواجهناها بتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية

مدبولي: الدولة تدعم الكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار بـ342 مليار جنيه
الجريدة الورقية