الرئيس السيسي: أتمنى من الله أن يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة

من كاتدرائية ميلاد المسيح..

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتمنى من الله أن يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم أجمع.

عيد الميلاد المجيد

وأوضح السيسي، أنه منذ 2020 العالم يمر بأزمات وظروف صعبة جدًا، مشددًا على أنه يتمنى الأزمة الكبيرة التي نعيشها الآن في المنطقة أن تنتهي، مضيفًا: "أنا جاي أشارككم فرحتكم".

ويتمنى أن يكون هذا العام سعيد ونتجاوز كافة الأزمات التي يعيشها العالم، مؤكدًا أنه يتمنى أن لا تزيد تلك الأزمات.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للأقباط المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال الرئيس السيسي في برقية التهنئة: الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تابع الرئيس السيسي، في البرقية التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي يعرب عن أمنياته للمصريين بالخارج بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.