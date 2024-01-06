أتلتيكو مدريد يفوز على لوجو في كأس ملك إسبانيا

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره لوجو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، في المباراة التي شهدها ملعب أنكسو كارو.

وشهد الشوط الأول تعادلًا إيجابيًا 1/1، حيث تقدم الروخيبلانكوس بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق أنخيل كوريا، فيما تعادل لياندرو أنتونيتي للوجو في الدقيقة 39.

بينما نجح ممفيس ديباي في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني في الدقائق 66، و74، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/1.

وكان أتلتيكو مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: أوبلاك.

الدفاع: أزبيليكويتا، خيمينيز وسويونكو.

الوسط: مولينا، جالان، فيتسيل، ساؤول وريكيلمي.

الهجوم: ديباي وكوريا.

ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث سيستعد بقوة لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.