ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 5 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة وبالوعات الصرف الصحي في أسوان، وتوالت النيابة التحقيق.

القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة وبالوعات الصرف الصحي بأسوان

كانت معلومات قد أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث أسوان عن قيام عدد من الأشخاص بحيازة وسرقة بالوعات الصرف الصحي وأعمدة مخصصة للميادين العامة في محافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات القى القبض صاحب مخزن و4 آخرين بحوزتهم أعمدة ديكورية من الزهر كانت مخصصة للحدائق وكذا أغطية غرف ومطابق بالوعات للصرف الصحي المسروقة من الشوارع داخل أحد مخازن الخردة بمنطقة جبلية بالمدينة الصناعية بمركز أسوان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

العثور علي طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء بشبين القناطر

وفي واقعة أخري ، عثر أحد أهالي قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بلاغاً من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وعلي يداه اسوره بها إسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه اسوره مكتوب عليها اسم والدته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.