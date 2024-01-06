السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات لإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام بالمنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين ، وإزالة الإشغالات ، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المدن و المراكز والقرى.

يأتي ذلك في إطار رفع درجة الإستعداد القصوى استعدادا لإستقبال عيد الميلاد المجيد، ووفقا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس ، وشارع العرفانى، أسفرت عن تحرير 38 محضرا.

وتنوعت بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول، نظافة)، وذلك لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة ، وتيسيرا على المارة ، وإزالة التعديات على حرم الطريق، وفى مركز ومدينة المنيا، تم تحرير 15 محضر إشغال طريق ، خلال حملة لإزالة الاشغالات بحى شمال المدينة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين على حرم الطريق ، من الباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المحال والمقاهى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، بحملة لإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة بشارعي بورسعيد ، والجمهورية ، ولتحسين حركة السير ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال ، و 52 إزالة إدارية ، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ، بشوارع ( الثورة والمدينة ) بحى شمال ، وشارع التجارة بحى جنوب المدينة ، وتم رفع الإشغالات ، و تسهيل حركة السير أمام المارة من المواطنين ، وقائدي المركبات.

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