حملات لإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين ، وإزالة الإشغالات ، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المدن و المراكز والقرى.

يأتي ذلك في إطار رفع درجة الإستعداد القصوى استعدادا لإستقبال عيد الميلاد المجيد، ووفقا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس ، وشارع العرفانى، أسفرت عن تحرير 38 محضرا.

وتنوعت بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول، نظافة)، وذلك لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة ، وتيسيرا على المارة ، وإزالة التعديات على حرم الطريق، وفى مركز ومدينة المنيا، تم تحرير 15 محضر إشغال طريق ، خلال حملة لإزالة الاشغالات بحى شمال المدينة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين على حرم الطريق ، من الباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المحال والمقاهى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، بحملة لإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة بشارعي بورسعيد ، والجمهورية ، ولتحسين حركة السير ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال ، و 52 إزالة إدارية ، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ، بشوارع ( الثورة والمدينة ) بحى شمال ، وشارع التجارة بحى جنوب المدينة ، وتم رفع الإشغالات ، و تسهيل حركة السير أمام المارة من المواطنين ، وقائدي المركبات.