رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين يوجه رسائل مهمة لأمريكا.. تفاصيل

أكد رئيس المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثيين مهدي المشاط، خلال ترأسه اجتماعاً للقيادات، أن دماء شهداء جماعة الحوثيين دشنت معركة جديدة مع العدو الأمريكي والرد عليه آت لا محالة، موجها عدة رسائل إلى أمريكا.

وفي السطور التالية رسائل رئيس المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثيين مهدي المشاط لأمريكا:

على الأمريكي أن يعلم أن ارتكاب أي حماقة جديدة ستدخله في مستنقع لن يخرج منه .

نحن في الجمهورية اليمنية شعب أربعين مليون مقاتل على استعداد لخوض المعركة والجيش ليس إلا طلائع هذا الشعب العظيم.

هذه المعركة تفتح الأفق أمامنا بشكل كبير على المستوى الوطني والإقليمي وفي المنطقة بشكل عام.

دفع الظلم الذي يمارس ضد أهلنا في غزة من أفضل الجهاد في سبيل الله ولا يمكن أن نتوقف عن ذلك .

مسؤوليتنا الإنسانية والإيمانية والأخلاقية والسياسية تلزمنا بنصرة أهلنا في فلسطين .

أي سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن .

منع ملاحة العدو الصهيوني خيار يمني لفرض السلام والحياة الكريمة لأهلنا في غزة .

إذا كان الأمريكي ملتزما بحماية الكيان الصهيوني فنحن ملتزمون بنصرة غزة وفلسطين .

الأمريكي يتحدث عن السلام وهو من يدفع نحو الحرب ومن أسقط ثلاث قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة .

السلام يتحقق بداية بوقف الجرائم اليومية في غزة ووقف العدوان الصهيوني والإرهاب الأمريكي الداعم له.