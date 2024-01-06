السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وصول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد (فيديو)

الرئيس السيسي والبابا
الرئيس السيسي والبابا تواضروس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد. 

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الاتحاد العام للمصريين برومانيا يهنئ قداسة البابا والجالية المسيحية برومانيا بعيد الميلاد المجيد

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

تسبحة كيهك

علق أشرف صادق، متخصص في الشأن الكنائسي، على “تسبيحة كيهك”، مشددًا على أن هي كلمات حب وصلاة وتمجيد للسيدة العذراء مريم.

وأشار إلى أن السيدة مريم ذُكرت في القرآن الكريم 34 مرة، بل وتوجد سورة باسمها، مضيفًا أن هذا الشهر هو خاص بتسابيح للسيدة العذراء مريم.

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