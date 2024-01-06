وصول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد (فيديو)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

تسبحة كيهك

علق أشرف صادق، متخصص في الشأن الكنائسي، على “تسبيحة كيهك”، مشددًا على أن هي كلمات حب وصلاة وتمجيد للسيدة العذراء مريم.

وأشار إلى أن السيدة مريم ذُكرت في القرآن الكريم 34 مرة، بل وتوجد سورة باسمها، مضيفًا أن هذا الشهر هو خاص بتسابيح للسيدة العذراء مريم.