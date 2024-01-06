ردًا على جمعية المؤلفين والملحنين.. محسن جابر في مؤتمر عاجل للبت في حقوق أم كلثوم

أعلن المنتج محسن جابر عن عقد مؤتمر صحفي ردًا على ماجرى في مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، الذي تفاجأ به - على حد قوله- وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

قدم محسن جابر بيانًا رسميًا تضمن الآتي : "انا المعنى بهذا الاجتماع وبالتالي كان من المفروض دعوتى للرد على اى استفسارات وايضاح الحقائق على جموع الصحفيين .. ولكنى اعتقد أن القائمين على الدعوة لا يريدون وجودى حتى تخلو لهم الاجواء ويتم نشر الأكاذيب .. خاصة وأننا حصلنا على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتنا لأغانى السيدة ام كلثوم.

وأضاف" الحكم الذى تستخدمه شركة "صوت القاهرة" كدليل لها هو دليل ضدها، لأن الحكم أكد أن شركة "ستارز" هى التى صرحت لشركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح، وعموماً فإن هذا العقد تم فسخه بحكم نهائى بات وألزم الحكم شركة "صوت القاهرة" بتعويض قدره/ مليون وخمسمائة الف جنيه.