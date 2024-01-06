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السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تنشر فيديو لـ4 جنود إسرائيليين مأسورين قبل مقتلهم على يد جيشهم

الجنود الإسرائيليين
الجنود الإسرائيليين

نشرت كتائب القسام مقطع فيديو بعنوان "الوقت يمضي ويتلاشى" لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية، والذين قتلهم جيش الاحتلال في الشجاعية بعد أكثر من محاولة سابقة لقتلهم في عدة أماكن بالحي.

وظهر في الفيديو جندي أسرائيلي احتياطي مأسور، من وحدة يلهوم لمكافحة الأنفاق، قال :"أنا مشتاق جدا لعائلتي ولأصدقائي، وأريد أن أقول لأختي والتي مر على عيد ميلادها أسبوعين، أتمنى لها حظا سعيدا وأمل أن تكون بخير، وأتمنى أن أخرج قبل عيد ميلاد أمي، يجب أن أنوه على تعامل رجال القسام الطيب لي وبإحترام، وحافظوا على حتى أنهم خاطروا بأنفسهم من أجل أن أبقى على قيد الحياة، أريد أن أرسل لرئيس الوزراء نتنياهو أن يوقف الحرب ولا يمسني أنا والمخطوفين هنا بغزة".

وقال جندي أحتياطي آخر: "أنا اشتاق إلى أسرتي، وانتظر احتضانكم جميعا وأن أراكم بخير، كنت في ثلاث منازل وهذه المنازل تم قصفها بطائرات سلاح الجو".

وقال الجندي الإسرائيلي ساخي إذن: " خلال فترة وجودي هنا حافظ رجال القسام على حياتي، وقدموا لي كل شيء أطلبه منهم من الأكل والشرب".

سامر طلالقة جندي احتياطي، قال: “كل يوم هناك قصف حتى البيت الذي كنا بداخله قاموا بقصفه”.

 

وأضافت القسام في مقطع الفيديو، أن الجنود الأسرى قبل مقتلهم لوحوا بالعلم الأبيض وصرخوا لهم مخطوفين مخطوفين، لكنهم قتلوهم بدم بارد.

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