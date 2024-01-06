تكثيف المرورات الصباحية والمسائية على جميع المنشآت الصحيه بالبحر الأحمر

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلي كفاءة، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقدا الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، والدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، اقسام مستشفى الغردقة العام و مستشفى الحميات حيث قام بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن علي حالة المرضي وتابع دفاتر التسجيل الخاصة بالمرضى و متابعة سير وانتظام العمل والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي علي رأس العمل والانضباط الاداري والتأكد من توافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية والامصال بكميات كافية، كذلك المرور علي اقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة و الحضانات بالمستشفى

وقامت فرق من اداره المستشفيات وإدارة التمريض بالمرور على مستشفى الغردقة العام على قسم العناية والمرور علي الحالات وقسم الحضانات واشاد بأداء الاطباء والتمريض، والتأكد من توافر الأكسجين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها.

وحرص مدير إدارة المستشفيات، على المرور على مستشفى سفاجا المركزي ومتابعة اعمال الفرق الطبيه هناك مرورا بكافه اقسامها، وفريق من إداره المعامل قام بالمرور على مستشفى الحميات و مستشفى الغردقة العام، وذلك بالاضافة إلى مرور فريق الرعاية الأساسية على وحده المينا و المركز الحضرى بالغردقة و ايضا مرور مفتشه تمريض الامومه و الطفوله من إداره التمريض بالمديرية علي تلك الوحدات علاوة علي وحده صحه الاسرة بالأحياء شمال الغردقة.



وشدد على الالتزام بكافة وسائل مكافحة العدوي وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة،و تم الاطمئنان على تواجد القوي البشرية والتمريض

هذا و قد شدد الدكتور إسماعيل العربى على أهمية المرورات التفقديه و الأخد بالأعتبار بأهميه رضا المنتفعين على الخدمه الطبية المقدمه لهم.