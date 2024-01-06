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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يدعو العالم لإنشاء "أساس قانوني" لأوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى الإسراع في إنشاء "أساس قانوني" لـ "استخدام" الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال زيلينسكي - في تغريدة على موقع X، نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت إن إجمالي الأصول الروسية المجمدة حاليًا في الخارج حوالي 300 مليار دولار ويجب استخدامهم لدعم أوكرانيا.

وكتب أن قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا سيكون ردا "عادلا ومشروعا" تماما على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف: "أشجع الشركاء على التحرك بسرعة بشأن الأطر القانونية ذات الصلة. وفي هذا العام، يتعين علينا أن نحقق تقدمًا ملموسًا نحو استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. نعتمد بقوة على قيادة مجموعة السبع في هذا الشأن".

وفي سياق عسكري، قال المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، إن قوات الأمن والدفاع الأوكرانية تعي بالوضع الحالي على حدود البلاد مع روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى وتقوم بإعداد الرد المناسب.

وأضاف يوسوف أن السلطات الأوكرانية تطلب من السكان عدم الذعر بشأن التقارير التي تتحدث عن هجوم روسي محتمل في منطقة خاركيف في المستقبل القريب.

وتابع أن "أوكرانيا تمتلك اليوم الحد الأقصى من المعلومات حول ما يحدث على حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى. بالطبع، نحن نتبادل المعلومات الاستخبارية بنشاط مع شركائنا، وجميع المعلومات الواقعية والأكثر صلة بالموضوع معروفة لشركائنا، وبالطبع، لقد أبلغنا قوات الأمن والدفاع الأوكرانية. ويجري الإعداد للرد المناسب".

وأضاف أن بعض الجهود الإعلامية يتم تنفيذها "إما لمصلحة العدو أو في إطار حرية التعبير الفعلية والسياسة الإعلامية العادية". وأكد أنه يجب "أن نرد بعقلانية على هذا، وألا نستسلم لبعض الآراء المذعور".

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