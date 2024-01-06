كيف يؤثر "فيتامين د" على صحة الجنين والأم؟

أثبت الباحثون أن وجود كمية كبيرة من فيتامين د في جسم المرأة يمنع تطور مرض الربو لدى الجنين.

توصل علماء من لندن إلى هذا الاستنتاج نتيجة لبحث مطول؛ لقد قرروا أن بيت القصيد هو أن هذا الفيتامين، إذا كان هناك الكثير منه، يسبب للطفل مشاكل في الجهاز التنفسي، والتي يمكن أن تؤدي حتى إلى الربو.

وأجرى العلماء عددًا من الدراسات التي شاركت فيها الأمهات الحوامل وكذلك أطفالهن حديثي الولادة، واتضح أن هؤلاء الأمهات اللاتي أمضين الكثير من الوقت في الشمس ثم كان لديهن كمية كبيرة من هذا الفيتامين في أجسادهن كن أكثر عرضة من غيرهن لإنجاب أطفال يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى ذلك، أصيب العديد منهم لاحقًا بالربو، وفقًا لتقرير EurekAlert.

إلا أن العلماء يقولون إن تناول كمية معتدلة من هذا الفيتامين مهم لصحة الطفل؛ وله تأثير إيجابي على مناعة الطفل ويحميه من المشاكل الصحية المختلفة.

وأدى تناول فيتامين د المعتدل لدى الأمهات إلى زيادة مناعة الأطفال حديثي الولادة من خلال استجابة السيتوكينات الفطرية بالإضافة إلى زيادة إنتاج IL-17A استجابة لتحفيز الخلايا التائية.

وهكذا يقول العلماء أنه من المفيد التعرض للشمس أثناء الحمل، ولكن يجب أن يتم ذلك باعتدال حتى لا تؤذي نفسك وطفلك الذي لم يولد بعد، والذي قد يعاني من زيادة الفيتامينات.

وسيواصل الباحثون اختباراتهم، حيث لاحظوا أن هناك حاجة لتجارب إضافية لتأكيد هذه الفرضية بشكل نهائي.