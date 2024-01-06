الاستماع لإقوال المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

استمعت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، لأقوال المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث يعمل لحساب صاحب محل يورد له المبالغ الأجنبية ويمده بالمصري مقابل عمولة ونسبة من المبلغ.

كانت تمكنت مباحث القاهرة من القبض على شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة عابدين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.