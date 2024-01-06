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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الاستماع لإقوال المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

استمعت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، لأقوال المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث يعمل لحساب صاحب محل يورد له المبالغ الأجنبية ويمده بالمصري مقابل عمولة ونسبة من المبلغ.

كانت تمكنت مباحث القاهرة من القبض على شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة عابدين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

الجريدة الورقية