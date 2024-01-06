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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد أهداف مباراة نيوكاسل وسندرلاند

نيوكاسل
نيوكاسل

حقق نيوكاسل يونايتد الفوز على نظيره سندرلاند بنتيجة 3/0، في المباراة التي استضافها ملعب "أوف لايت" في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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جاء الهدف الأول في المباراة لنيوكاسل عن طريق اللاعب دانيال بالار بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35، كما أضاف أليسكندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 46.

ونجح إيزاك في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل بنتيجة 3/0، لينجح نيوكاسل في التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند

واستطاع لاعب نيوكاسل في السيطرة المباراة من حيث الاستحواذ على الكرة، حيث جاءت نسبة استحواذ لاعبي ماكبايس 65%، مقابل 35% لصالح لاعبي سندرلاند.

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