إصابة أسرة باختناق بسبب تسرب غاز ببنى سويف

أصيب زوجان وطفلتهما، اليوم السبت، باختناق نتيجة تسرب غاز داخل منزلهما بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إصابة زوج وزوجته وطفلتهما باختناق بسبب تسرب غاز بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعى «ا.ك.ل» 42 سنة، وزوجته« ل.ر.ن» 37 سنة، وطفلتهم «ا.ا.ك» 12 سنة،

مصابين بضيق في التنفس، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.